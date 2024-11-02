صندوق التنمية السياحي راعٍ مُمكّن في ملتقى “بيبان24”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن صندوق التنمية السياحي، عن مشاركته بصفته راعيًا مُمكّنًا في “بيبان24″، أحد أبرز الملتقيات في قطاع ريادة الأعمال والمعني بتمكين البيئة الريادية في المملكة لرواد الأعمال المحليين والعالميين، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، من تاريخ 5 نوفمبر وحتى 9 نوفمبر 2024 في العاصمة الرياض، تحت شعار “وجهة عالمية للفرص”.

وتأتي مشاركة الصندوق في الملتقى، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار والنمو في القطاع السياحي بالمملكة، من خلال تمكين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، ودعم الفرص التي يحتضنها الملتقى، وذلك تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للسياحة.

ويُتيح جناح صندوق التنمية السياحي فرصًا لزوار الملتقى للقاء ممثلي الصندوق وشركاء المنتجات التمويلية، ومناقشة الأفكار والمشاريع السياحية، إضافة إلى تقديم استشارات متخصصة حول كيفية الاستفادة من الحلول التمويلية وغير التمويلية التي يتيحها الصندوق للمهتمين بالاستثمار في القطاع السياحي، مما يضمن توفير معلومات شاملة، ودعم متكامل للزوار حول أفضل الحلول والبرامج والمبادرات التي تلبي احتياجاتهم.

وضمن “باب الشركات الناشئة” يستعرض صندوق التنمية السياحي قصص نجاح 10 شركات ناشئة تم تمكينها من خلال مركز نمو السياحة (TDF Grow)، حيث يهدف المركز إلى تمكين رواد الأعمال في القطاع السياحي عبر توفير الدعم اللازم لهم لابتكار حلول مبتكرة، مثل مسرعات ومعسكرات نمو السياحة، وتسهيل التواصل مع المستثمرين وقادة القطاع، ودفع أفضل الشركات السياحية الناشئة للإسهام في تحقيق المستهدفات الوطنية للسياحة.

وتأتي رعاية صندوق التنمية السياحي لملتقى “بيبان24” استكمالًا لمسيرة الصندوق في المشاركة بأضخم الفعاليات وأهمها على مستوى المملكة، وتعزيز مكانته كممكن وطني للقطاع السياحي، من خلال توفير الحلول التمويلية وغير التمويلية عبر مركز نمو السياحة، لتحقيق النمو المستدام والابتكار لمستقبل السياحة في المملكة.

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