فيفي عبده تتغيب عن عزاء حسن يوسف ومصطفى فهمي.. وهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - تتغيب الفنانة الإستعراضية والممثلة المصرية فيفي عبده عن حضور مراسم عزاء كل من الممثلين المصريين الراحلين حسن يوسف ومصطفى فهمي.

وقد شاركت فيفي عبده الجمهور مقطع فيديو كشفت من خلاله السبب، وقالت: "أنا أسفة جدا أنا عندي مناسبة ومقدرتش إني اعتذر عشان أحضر الواجب بتاع العزاء بتاع زمايلي النهاردة، أنا بقولهم إنا لله وإنا إليه راجعون في الجنة ونعيمها يارب وكان على عيني إني لازم أكون متواجدة في كل المناسبات بس غصب عني والله أنا في السعودية. زي ما أنتوا شايفين أنا لسه واصلة أنا بعتذر جدا لزمايلي وأجيلكم في الفرح والهنا إن شاء الله وتبقى آخر الأحزان، شكرا".

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