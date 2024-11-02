جاستين بيبر وزوجته هايلي يتحولان إلى شخصيات من هذا الكرتون الشهير.. إليكم كيف ظهرا

ميرنا وليد - بيروت - شارك النجم العالمي جاستين بيبر مجموعة من الصور المميزة جمعته بزوجته عارضة الأزياء العالمية هايلي بيبر عبر حسابه الخاصن حيث ظهرا على هيئة الكرتون الشهير Kim Possible أو "دامو ستحيل"، و ذلك بمناسبة الهالوين، ليتفاعل عدد كبير من المتابعين معهم من خلال التعليقات المميزة.



و في وقت سباق، شارك النجم العالمي جاستين بيبر مجموعة صور عبر حسابه الخاص، جمعته بزوجته عارضة الأزياء هايلي بيبر، حيث ظهر الإثنان بمشهد رومنسي رائع و تبادلا القبل الحميمة، في اجواء من الحب، و إستعرضت هايلي بطنها المنفوخ.

من جهة ثانية، كانت نشرت عارضة الأزياء هايلي بيبر صورة لها برفقة زوجها النجم العالمي جاستين بيبر، الخميس، في "لحظة حب"، بعد أسبوعين من إعلانهما أنهما ينتظران طفلهما الأول، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، بحسب صحيفة ديلي مايل البريطانية.

ويظهر في الصورة كل من جاستن وهيلي وهما يتبادلان القبل، إضافة إلى إرتدائها "جاكيت" غير مزررة لتبرز تفاصيل حملها.