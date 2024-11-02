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روسيا تحرز مزيدا من التقدم الميداني في شرق أوكرانيا

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، السيطرة على قريتين جديدتين في شرق أوكرانيا حيث تسارع تقدم قواتها في الأيام الأخيرة.
وقالت الوزارة إن قواتها سيطرت على قرية "كوراخيفكا" الكبيرة القريبة من مدينة "كوراخوف" الصناعية في منطقة دونيتسك الشرقية.
كذلك، أكّدت أن القوات الروسية سيطرت على قرية "بيرشورافنيفي" الصغيرة في منطقة خاركيف القريبة من منطقة لوغانسك الشرقية.
وسيطر الجيش الروسي على 478 كيلومترا مربعا من الأراضي الأوكرانية في أكتوبر الماضي، وهو رقم قياسي منذ الأسابيع الأولى للأزمة في مارس 2022، وفق تحليل أجرته وسائل إعلام لبيانات المعهد الأميركي لدراسة الحرب.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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