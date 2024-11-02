تكنولوجيا: تسريبات جديدة عن “Find X8 Mini” المتوقع إطلاقه مع Find X8 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حصلنا بالفعل على عدد من الهواتف الرائدة لعام 2024، مثل vivo X200 Pro وFind X8 Pro وXiaomi 15 وXiaomi 15 Pro.

وبينما حافظت شركة شاومي على تصميم نموذجها الأساسي بشكل مضغوط وقدمت Vivo طراز Pro mini، فإن تشكيلة Oppo الرئيسية لعام 2024 تفتقر حاليًا إلى نموذج مدمج مماثل.

على الرغم من أن Find X8 يأتي بمواصفات رائدة، إلا أنه قد لا يجذب أولئك الذين يفضلون الهواتف الأصغر، خاصة مع وجود خيارات أكثر إحكامًا من علامات تجارية أخرى.

ومع ذلك، قد تتغير الأمور قريبًا، حيث تتوقع Digital Chat Station أن شركة Oppo قد تطلق جهازًا أكثر إحكاما من سلسلة Find X8 بجانب Find X8 Ultra هذا الربيع. تتماشى هذه الإشاعة مع التلميحات السابقة من المسرب Smart Pikachu.

للتذكير، قامت شركة Oppo بتغيير إستراتيجية إصدار سلسلة Find X عدة مرات، حيث كان لكل من سلسلة Find X2 وX3 أربعة نماذج، بينما اعتمدت تشكيلة Find X5 على ثلاثة نماذج فقط. ثم تقلصت سلسلة Find X6 وX7 إلى نموذجين، حيث قدمت أول طراز Ultra، Find X7 Ultra، في يناير 2024.

ومن المثير للاهتمام أن تشكيلة Find X7 حذفت متغير Pro، والذي قد يعود مع سلسلة Find X8 الجديدة.

للأسف، لم يشارك التسريب أي معلومات حول مواصفات الجهاز المدمج. يتميز هاتف Vivo الرائد المدمج بشاشة مقاس 6.31 بوصة وبدقة 1.5K ويزن 187 جرامًا.

في المقابل، يحتوي جهاز Find X8 القياسي على شاشة مقاس 6.59 بوصة وبطارية بسعة 5630 مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 80 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط. ومع ذلك، قد يأتي جهاز Find X8 Mini المزعوم ببطارية أصغر قليلاً.

من جهة أخرى، يشاع أن Find X8 Ultra يأتي مع إعداد تقريب مزدوج المنظار بأطوال بؤرية معدلة قليلاً، بالإضافة إلى دعم تقريب هجين 10x. بينما قد يضحي الطراز المدمج بإعداد التقريب المزدوج، إلا أنه لا يزال يتوقع أن يستفيد من معالجة الصور المحسنة وتحسينات الكاميرا المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تقدمها Oppo.

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