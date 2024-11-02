هيدي كرم تعترض على أساليب التربية الحديثة.. وهذا ا قالته

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية هيدي كرم عن أساليب التربية الحديثة مؤكدة على أنها تعترض عليها، وأنها لا تشبه مجتمعاتنا.



وقالت هيدي كرم كمشيرة إلى وجود مشكلة حالية في تربية الأبناء، حيث تضيع الأمهات بي معاقبة الأولاد على أخطائهم وبين الحفاظ على صحتهم النفسية، وأكملت: "بقى في مشكلة، مش عارفين نربي، مبقاش حد عارف يربي.. أنتوا أخدتوا مننا كل أدوات التربية".

كما أكدت هيدي كرم أنها ترفض مبدأ إستعمال العنف كوسيلة تربية، ولكنها تبحث عن طريقة جيدة للتربية بل وجود كل هذه المحظورات.