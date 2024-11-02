إصدار الإعلان الرسمي للموسم الثاني من "لعبة الحبار" في هذا الموعد الذي يشهد عودة هذه الشخصية

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت منصة نتفليكس الإعلان الرسمي للموسم الثاني من المسلسل الكوري "لعبة الحبار"، و الذي سيبدأ عرضه في 26 كانون الأول المقبل بعد ثلاث سنوات من إنتهاء الموسم الأول من عام 2021، يركز الإعلان على عودة سيونغ غي-هون، الذي يسعى لتدمير المنظمة المسؤولة عن الألعاب المميتة.

سيتم تقديم ألعاب مألوفة مثل "الضوء الأحمر، الضوء الأخضر"، و مع عودة شخصيات معروفة و إضافة وجوه جديدة.

الجدير بالذكر أن الموسم الأول حقق نجاحًا كبيرًا كأكثر المسلسلات مشاهدة على نتفليكس عند إطلاقه عام 2021.

