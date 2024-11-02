الدكتور نادر صعب يعود إلى لبنان ويوثق عودة عدد من المواطنين وسط الحـ رب -بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - عاد الدكتور البناني نادر صعب اليوم إلى لبنان، حيث وثق تجربته في مطار بيروت الدولي، الذي شهد عودة عدد من المواطنين إلى وطنهم رغم الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد نتيجة الحرب.
أظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها الدكتور صعب في منصات التواصل الاجتماعي الأجواء في المطار، حيث تجمع العائدون الذين يشتاقون لوطنهم، مما يعكس روح الأمل والإصرار لدى اللبنانيين على العودة إلى ديارهم، وقال صعب بالفيديو : "اي والله مشهد غريب عجيب ليك العالم كيف عجقة رغم كل الل عم يصير معقول تتوقعوا انه هيدا لبنان ؟"
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