رامي عياش يعبرعن حبه لـ لبنان من الخارج بكلمات مؤثرة - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان اللبناني رامي عياش فيديو من خارج لبنان، معبرًا عن حبه العميق لوطنه. أكد أنه حتى وإن اضطر للسفر بسبب العمل، يظل قلبه مع لبنان، مشيرًا إلى أن حبهم لا يتغير رغم الظروف الصعبة، كما عبّر عن سعادته بالعودة إلى المسرح لإسعاد الجمهور، معترفًا بأن الحزن يتملكهم أحيانًا، لكنه يظل مؤمنًا بأن لبنان سيبقى بخير.

وقال رامي في الفيديو : " لبنان الحب حتى لو إضطرينا نسافر بحكم الشغل منتابعك لحظة بلحظة .. وبكل دقيقة قلبنا بيرجع لعندك، رغم كل الظروف والصعوبات حبنا ما بيتغير، ومع كل طلعة مسرح لنفرح ناس ناطرينا صدق انو الحزن بركان جواتنا رجعلنا بخير يا وطني الحبيب .. رجعلنا بخير " .

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