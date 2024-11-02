تكنولوجيا: هاتف Honor Magic V3 يحصد جائزة إبتكار عام 2024 من مجلة “TIME”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حصد هاتف Honor Magic V3 القابل للطي الجائزة المقدمة من مجلة “TIME” لأفضل إبتكار في عام 2024 خلال مؤتمر المجلة السنوي الذي عقد اليوم.

يكشف مؤتمر “TIME” سنوياً عن أفضل الإبتكارات في الصناعات المختلفة، والذكاء الإصطناعي إلى جانب الإلكترونيات الإستهلاكية المختلفة.

ولقد كانت الجائزة هذا العام من نصيب هاتف Magic V3 القابل للطي، والذي انطلق بأنحف تصميم قدم في الهواتف الذكية، حيث يتميز بسماكة 9.2مم عند الطي، كما ينطلق بوزن 226 جرام.

كما أكدت مجلة “TIME” على أن هاتف V3 يعد ترقية كبيرة للجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي المنافسة في الأسواق، أيضاً يأتي الهاتف بتصميم عملي للمستخدمين.

أيضاً إلى جانب التصميم النحيف المميز للهاتف، تقدم Honor هاتف Magic V3 بمجموعة أخرى من المميزات التي تشمل بطارية بتصميم من “silicon-carbon”، والتي تدعم عمر تشغيل يستمر على مدار اليوم، كما يتميز الهاتف بتصميم يدعم مقاومة أعلى.

ولقد انطلق هاتف Honor بميزة دعم مجموعة من أدوات الذكاء الإصطناعي لدعم المستخدم في تحرير الصور، وتحسين آداء المهام اليومية.

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