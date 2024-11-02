عمرو دياب يتراجع عن إعتزاله حفلات الزفاف بعد حفل ليلة أمس

ميرنا وليد - بيروت - تراجع الفنان المصري عمرو دياب عن قراره السابق باعتزال إحياء حفلات الزفاف، والذي أعلنه في نهاية أيلول الماضي، وقد ظهر دياب في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الذي أقيم في الأول من تشرين الثاني عند سفح الأهرامات، حيث قدّم مجموعة من أغانيه وسط تفاعل كبير من الحضور، بما في ذلك الفنانة يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي، وفي هذا الحفل، غنى عمرو دياب لأول مرة مع الفنان اللبناني راغب علامة، حيث قدما معًا أشهر أغانيهما مثل "حبيبي يا نور العين" و"مغرم يا ليل"، مما أثار تفاعلًا لافتًا من الجمهور.

وقد تم تداول مقاطع فيديو لهذه اللحظة النادرة بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، مع آمال في أن يؤدي ذلك إلى تعاون جديد بين النجمين.

يُذكر أن رواد مواقع التواصل كانوا قد تداولوا سابقًا فيديو لعمرو دياب يعلن فيه اعتزاله الغناء في حفلات الزفاف، حيث قال: "ألف مبروك.. هذا آخر حفل زفاف سأحييه.. لكن صاحب الحفل اليوم عزيز على قلبي".