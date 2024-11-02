تكنولوجيا: Google TV يوقف تطبيق القنوات المجانية الجديد وسيعود في الأشهر المقبلة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقدم تطبيق “Freeplay” المحدث على Google TV تجربة محسّنة بشكل كبير للقنوات المجانية على المنصة، لكنه اختفى مؤخرًا، وأعلنت جوجل أنه لن يعود لفترة قصيرة.

لاحظنا لأول مرة في وقت سابق من هذا الأسبوع اختفاء تطبيق Google TV Freeplay المُجدد من جميع أجهزة الاختبار لدينا باستثناء Google TV Streamer.

وأضاف التطبيق المُجدد دليلًا والعديد من الميزات الأخرى التي جعلته أكثر فائدة وسهولة في الاستخدام مقارنةً بالتطبيق الحالي المحدود للغاية. ومع ذلك، لا تزال كلتا التجربتين توفران الوصول إلى أكثر من 150 قناة مجانية.

أعلنت جوجل في شهر سبتمبر أن تطبيق Freeplay الجديد سيتم طرحه على جميع الأجهزة، وقد لاحظنا أنه بدأ في الظهور في وقت سابق من ذلك الشهر.

ولكن منذ ذلك الحين، تمت إزالته، وأكدت جوجل السبب في بيان لـ 9to5Google. حيث ذكرت الشركة أنه تم العثور على مشكلة تعطل أثناء عملية الطرح، مما أدى إلى تعطيل التطبيق الجديد على “الأجهزة المتأثرة” في الوقت الحالي. ومن الجدير بالذكر أن الجهاز الوحيد الذي لم يتأثر هو Google TV Streamer.

تؤكد جوجل أن تطبيق Freeplay الجديد سيكون متاحًا لجميع أجهزة Google TV “في الأشهر المقبلة”. من المؤكد أن هذا التراجع مخيب للآمال، خاصة أن التطبيق الجديد يقدم ميزات أفضل، لكن المشكلات المتعلقة بالتعطيل قد تعيق هذه الميزة المحدثة.

ومن المهم أن نلاحظ أن جوجل عندما تقول “جميع” الأجهزة، فإنها تشير فقط إلى أجهزة Google TV المستخدمة في الولايات المتحدة، حيث إن Freeplay غير متاح عالميًا.

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