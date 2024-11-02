كييف تتعرض لهجوم بطائرات مسيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤولون في كييف إن هجوما بطائرات مسيرة شن على العاصمة الأوكرانية بدأ الليلة الماضية واستمر حتى منتصف نهار اليوم السبت.

وأكد المسؤول العسكري سيرهي بوبكو أن حطام طائرات مسيرة سقط على ست مناطق في كييف بعد إسقاط تلك الطائرات، مما أدى إلى إصابة شرطي وإلحاق أضرار بعدد من المباني واندلاع حرائق.

وكان رئيس البلدية فيتالي كليتشكو قد ذكر، في وقت سابق، أن شخصين أصيبا جراء الهجوم.

وكتب بوبكو، عبر منصات التواصل الاجتماعي "ليلة أخرى. إنذار آخر بغارات جوية. هجوم آخر بطائرات مسيرة.

وأضاف أن جميع الطائرات المسيرة، التي كانت تستهدف كييف، أسقطت.

تصاعد الدخان إثر قصف طائرة مسيرة على العاصمة كييف

وقالت شركة الطاقة الأوكرانية "دي.تي.إي.كيه" إن أضرارا لحقت بخط الجهد العالي الذي يغذي العاصمة وشبكتي توزيع في منطقة كييف.

وأضافت، في بيان، أن الإصلاحات جارية بينما عادت الكهرباء إلى معظم أنحاء المنطقة.

وأفاد مراسلون صحافيون بسماع دوي انفجارات داخل المدينة وفي محيطها خلال فترة دوي صفارات الإنذار التي امتدت لما يزيد عن خمس ساعات. وشوهدت طائرة مسيرة تحلق على ارتفاع منخفض في سماء المدينة وسط دوي أعيرة نارية لأسلحة آلية.

وقال الجيش الأوكراني، اليوم السبت، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 39 من أصل 71 طائرة مسيرة.

وأكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن تقارير وردت أيضا عن قصف على مناطق أخرى.