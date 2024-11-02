أناقة نيللي كريم تلفت الأنظار بعد ظهروها بفستان أسود خيالي

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية نيللي كريم بأخر إطلالة على متابعيها، من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الروعة و الأناقة، فقد إرتدت فستان ضيق و طويل باللون الأسود ذات تصميم رائع من دون اكمام سترابليس، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكانت وجهت نيللي كريم سؤالاً للجمهور، حول مكان تقديم شكوى على إحدى شركات النقل.

وكتبت نيللي كريم عبر حسابها الخاص: "لو حد عاوز يشتكي أوبر يكلم مين؟".

وإنهالت عليها تعليقات الجمهور في محاولة لمساعدتها، وجاء في الأجوبة: "والله حاولت قبل كده ومفيش"، في مكتب ليهم في حسن المأمون بعد النادي الأهلي وفي مكتب تاني في التجمع الرقم بتاعهم مش بيجب نتيجة لو أمر مهم روحي المكتب"، "مفيش خدمة حماية مستهلك في مصر أو نقدر نقول مفيش خدمة حماية مواطن في مصر".

