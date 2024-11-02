تكنولوجيا: تحسن إيرادات سامسونج في الربع الثالث مع زيادة مبيعات الهواتف بنسبة 2%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت سامسونج نتائجها المالية للفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024، حيث شهدت تحسنًا في المبيعات والأرباح التشغيلية مقارنةً بالعام السابق.

ساهم قسم DS، الذي يشمل شركات الذاكرة ونظام LSI وشركات المسابك، بشكل كبير في هذا التحسن، إذ سجلت المبيعات زيادة بنسبة 78% وقفزة بنسبة 200% في إجمالي الأرباح، التي بلغت 3.86 تريليون وون كوري.

على الرغم من ذلك، سجلت شركة MX، التي تبيع هواتف Galaxy والأجهزة اللوحية وملحقاتها، زيادة متواضعة بنسبة 2% في المبيعات، لكن شهدت انخفاضًا بنسبة 14.5% في الأرباح، نتيجة تأثير التضخم العالمي على السوق.

وكشفت سامسونج أن الطلب على الهواتف الذكية ارتفع بشكل طفيف خلال الربع الثالث، حيث كانت أرقام المبيعات مرتفعة بفعل تحسن النماذج الرئيسية. ورغم تكاليف المواد، تحسنت الأرباح بشكل متتابع.

تشير التوقعات للربع القادم إلى أن السوق سينمو بفضل الموسمية، والتي تشمل موسم العطلات في أوروبا الغربية والولايات المتحدة، مثل عيد الشكر، والجمعة السوداء، وصفقات يوم الاثنين السيبراني، وعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

استمرت أعمال الذاكرة في التقدم، مدفوعة باستثمارات الشركات في الذكاء الاصطناعي والخوادم التقليدية. ومع ذلك، أثرت بعض تعديلات المخزون على الطلب في سوق الهواتف المحمولة، مما أدى إلى زيادة المخزون في القنوات وتعديلات في طلب الشراء.

تتوقع الشركة استمرار اتجاه السوق كما هو، ولكن القضايا الجيوسياسية وحزم التحفيز قد تؤثر على هذا الاتجاه. على سبيل المثال، من الممكن أن تقرر الصين الاستثمار في شركات محلية، وقد تفعل الولايات المتحدة الشيء نفسه، مما قد يؤثر سلبًا على أداء سامسونج.

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