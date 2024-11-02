شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام.. تفاصيل نتائج بورصة موسكو اليوم السبت بعد الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 14.51 نقطة، ما نسبته 0.57%.

وجاء هذا مقارنة بإقفال التداول السابق، ليصل إلى 2574.71 نقطة. نتائج بورصة موسكو كما أنهى مؤشر RTS مرتفعًا أيضا بمقدار 1.13 نقطة، أي بنسبة 0.14%.

كما يأتي هذا مقارنة بالإغلاق السابق، ليبلغ 823.40 نقطة.