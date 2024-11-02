الاقتصاد

أرقام.. تفاصيل نتائج بورصة موسكو اليوم السبت بعد الإغلاق

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واس - موسكو  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 14.51 نقطة، ما نسبته 0.57%.
وجاء هذا مقارنة بإقفال التداول السابق، ليصل إلى 2574.71 نقطة.

نتائج بورصة موسكو

كما أنهى مؤشر RTS مرتفعًا أيضا بمقدار 1.13 نقطة، أي بنسبة 0.14%.
كما يأتي هذا مقارنة بالإغلاق السابق، ليبلغ 823.40 نقطة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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