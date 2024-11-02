شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام.. تفاصيل نتائج بورصة موسكو اليوم السبت بعد الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 14.51 نقطة، ما نسبته 0.57%.
وجاء هذا مقارنة بإقفال التداول السابق، ليصل إلى 2574.71 نقطة.
كما يأتي هذا مقارنة بالإغلاق السابق، ليبلغ 823.40 نقطة.
وجاء هذا مقارنة بإقفال التداول السابق، ليصل إلى 2574.71 نقطة.
نتائج بورصة موسكوكما أنهى مؤشر RTS مرتفعًا أيضا بمقدار 1.13 نقطة، أي بنسبة 0.14%.
كما يأتي هذا مقارنة بالإغلاق السابق، ليبلغ 823.40 نقطة.