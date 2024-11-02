إعتراف جريء وشجاع من زوج شيماء سيف حول عدم انجابهما حتى اليوم

في موقف جريء وصريح بالنّسبة لأيّ رجل عربيّ، كشف زوج الممثّلة المصريّة شيماء سيف، المنتج محمّد كارتر، أنّ سبب تأخّرهما في الإنجاب، رغم مرور ستّ سنوات على زواجهما، هو نفسه وليس شيماء كما يُقال.

في هذا السّياق، إنّ “كارتر” وضع حدًّا لجميع التّساؤلات العائليّة والاجتماعيّة والإعلاميّة التي تلاحقه وتلاحق شيماء، منذ فترة طويلة. وأشار في منشور على “إنستغرام”، إلى أنّ شيماء سليمة مئة في المئة وكان بإمكانها أن تصبح أمًّا منذ فترة طويلة لو تزوّجت غيره، لكنّ القدر والنّصيب جمعهما، موضحًا أنّه يعاني مشاكل في الإنجاب وليس هناك علاقة لوزن شيماء السّابق بعدم إنجاب الأطفال.

في الإطار نفسه، أشاد “كارتر” بمحبّة “شيماء” له وتقبّلها لما كتبه الله لهما واقتناعها بأنّ موعد إنجابهما للأطفال لم يحن بعد.

تصريح “كارتر”، الجريء، أثار إعجاب عدد كبير من الفنّانين مثل روجينا والإعلامي رامي رضوان الفنّان شيكو والجمهور ، الذي أشاد بصراحته وشجاعته وحبّه لشيماء التي تتعرّض للضغط من الجميع كما قال، بسبب الأسئلة المتكرّرة حول الموضوع.

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الجدير بالذكر، أنّ شجاعة “كارتر”، في الإعلان عن موضوع عدم الإنجاب، تُحسب له، خصوصًا أنّ الموضوع حسّاس وعائليّ وليس من حق المجتمع التّدخّل بأسبابه أو نتائجه، لذلك فإن موقفه الشّجّاع يُحسب له، تجاه عيّنة من المجتمع الشرقي المتطفّل على حياة الآخرين الخاصّة.

نشير أنّ شيماء وكارتر، تزوّجا في العام ٢٠١٨. كما كشفت “شيماء” في وقت سابق عن خسارتها لأكثر من خمسين كيلوغرامًا من وزنها بعد خضوعها لعمليّة تكميم المعدة.