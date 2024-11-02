“الله لا يحرمني منك” لـ رحمة رياض تتقدّم بالارقام…. وهذه محطّتها القادمة

استطاعت الأغنية العراقية “الله لا يحرمني منك” أن تصل لـ ٢ مليون مشاهدة عبر موقع تبادل الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

الأغنية قدّمتها الفنانة العراقية رحمة رياض ولحنها الفنان العراقي غسان الشامي في تعاونهما الثاني وكتبها علي رياض ووزعها حسام الدين وأخرج الفيديو كليب الخاص بها المخرج اللبناني جاد شويري.

وتقول كلمات الأغنية:

الله لا يحرمني منك/يا حلـم عمـري/خل اسولفلك معزتك/خاف ماتدري

بكد المطر والنسمه/وكد البحر والنجمه/احبك اني للموت/كول وفعل مو كلمه

عايش انه وياك/دنيا چن حلم/وجهك رسمته/واحضن بالرسم/انت هم شايفلك احد/حَـبك بگـدي؟ انت من كلبي محبتك/تنتهي وتبدي.

حبك فلا اوصـفه/ضل مشتعل مايطفه/من انت ماكو بالليل/اتخيلك يلا اغفه/العـالم بلياك/سـر ما افهمـه/حالي مثل طير/ومفارگ سمه”.

على صعيد آخر، تستعد رحمة رياض لتبدأ مرحلة الجلوس على كرسي الحكم ضمن لجنة تحكيم برنامج المواهب “اكس فاكتور” مع الفنانين راغب علامة وفايز السعيد الأحد القادم على شاشة دبي.

أما غسان الشامي سيطرح أغنية قريبًا كملحن أيضًا مع الفنانة اصيل هميم. ويجهز غسان لطرح ميني البوم قريبًا جدًا.