القاهره - الخليج 365
مهنياً: استبشر خيرا في هذا الاسبوع الجيد المليء بالايجابيات والظروف السهلة والرابحة والفرص المهنية والمالية عندك الحاسة السادسة حاول ان توظفها لصالحك زوايا فلكية مهمة لا بد ان يكون لك نصيب من هذه التاثيرات الواعدة بالخير مع وصول الزهرة كوكب الحظ الاصغر الى برجك الذي يحمل فرصا مناسبة وداعمة على الصعيد المالي والعاطفي اجواء مفيدة لك في المستقبل البداية مع وجود القمر في الثور يوم السبت فتتوسع طموحاتك وتبرز في مهمة ناجحة وواعدة
عاطفياً: تعيش اسبوعا رومنسيا بامتياز تحت تاثيرات كوكب الزهرة في برجك تاثيراته تساعدك على التقارب والتودد الى الشريك والاهل والاولاد ما يجعلك تعيش ظروفا عائلية استثنائية ، للعازب تقوى الرومانسية ويأتي الحبّ خلال رحلة او ربّما خلال زيارة اجتماعية وتسعد باجواء مناسبة تحقق خطوة مصيرية حاسمة نحو الاستقرار
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "القوس" من السبت 02 تشرين الثاني إلى الجمعة 08 تشرين الثاني 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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