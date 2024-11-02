توقعات مولود برج "العذراء" من السبت 02 تشرين الثاني إلى الجمعة 08 تشرين الثاني 2024

مهنياً: لا تهدأ ولا تدع أحد يهدا رايح راجع علاقات افراح احتفالات نجاحات تواصل نشاط طاقتك حلوة عندك نعمة القبول هذا الامر يساعدك على الحصول على كل ما تريد يلي بدك ياه بيصير ايدك في كل مكان الجو العام داعم مواقع الكواكب تساعدك تدفع بمصالحك الى الامام

عاطفيا: لا يناسبك وجود الزهرة في مواجهة برجك من القوس لذلك حاول ان تتجنب السجالات والخلافات والنقاشات الغير ضرورية وابتعد عن الاستعراضات فالاجواء غير مناسبة اجواء متوترة وعصبية فكن حذرا جدا واحم استقرارك العائلي للعازب تغمر حياتك الشخصية شكوك وانفعالات قد تعيش التباساً وغموضاً وبعض البلبلة