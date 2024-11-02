ميرنا وليد - بيروت - سحرت الفنانة الكويتية روان بن حسين قلوب الجمهور بإطلالتها الأخيرة، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك شيك بغاية الاناقة، مرتدية سترة شيك كروب باللون الأسود ذات اكمام طويلة،مع تنورة قصيرة واسعة سوداء ذات تصميم رائع، وطبقت مكياجاً هادئاً، وإعتمدت تسريحة شعر بسيطة.
وحملت روان بن حسين حقيبة من دار أزياء Hermès، وصل سعرها إلى 24,490 دولار.
وكانت نشرت روان بن حسين مجموعة من الصور، ظهرت فيها من كواليس تصوير أغنيتها الجديدة "سلامي"، وأطلت بلوك كاجوال، فكانت ترتدي توب ضيقة باللون الأخضر زينت بالريش، وبكمين طويلين، مع سروال واسع من الجينز الأزرق.
كانت هذه تفاصيل خبر روان بن حسين تستعرض أنوثتها و جمالها بلوك شيك رائع..و سعر خيالي ليحقيبة يدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.