روان بن حسين تستعرض أنوثتها و جمالها بلوك شيك رائع..و سعر خيالي ليحقيبة يدها

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الفنانة الكويتية روان بن حسين قلوب الجمهور بإطلالتها الأخيرة، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك شيك بغاية الاناقة، مرتدية سترة شيك كروب باللون الأسود ذات اكمام طويلة،مع تنورة قصيرة واسعة سوداء ذات تصميم رائع، وطبقت مكياجاً هادئاً، وإعتمدت تسريحة شعر بسيطة.



وحملت روان بن حسين حقيبة من دار أزياء Hermès، وصل سعرها إلى 24,490 دولار.

وكانت نشرت روان بن حسين مجموعة من الصور، ظهرت فيها من كواليس تصوير أغنيتها الجديدة "سلامي"، وأطلت بلوك كاجوال، فكانت ترتدي توب ضيقة باللون الأخضر زينت بالريش، وبكمين طويلين، مع سروال واسع من الجينز الأزرق.

