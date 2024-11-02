بالصور- أولاد كلوي كارداشيان يلفتون ألأنظار بلطافتهم بالأزياء التنكرية مع والدتهم

ميرنا وليد - بيروت - شاركت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان مجموعة من الصور مع متابعيها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها إلى جانب أولادها بملابس تنكرية بمناسبة الهالوين، و تفاعل عدد كبير من المتابعين مع المنشور مشيرين إلى لطالة أولادها.



وكانت نشرت كلوي كارداشيان مقطع فيديو لابنتها ترو وهي تستعرض مهاراتها في وضع الماكياج مرة أخرى.

وانتقلت كارداشيان البالغة من العمر ،40 عاماً، والتي قالت مؤخراً إنها تريد الزواج مرة أخرى “في يوم ما” – إلى صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي لنشر مقطع فيديو لفتاتها البالغة من العمر 6 سنوات مع أحمر الشفاه الوردي والأرجواني في كل مكان على وجهها.

وعلقت كلوي قائلة :"ماذا فعلت بوجهك؟" لترد ترو: "لقد لونتها بأحمر الشفاه"، واصلت كلوي :"أنا أحب الطريقة التي اتضح بها الأمر، إنه رائع، كم عدد الألوان التي استخدمتها؟"لتخبرها أنها استخدمت "ثلاثة ألوان"، ورفعت أصابعها لتظهر لها العد.

