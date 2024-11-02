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الامارات | نجما برشلونة لامين جمال ورافينيا بقميص الوصل

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشرت صوراً لنجمي برشلونة الإسباني لامين جمال والبرازيلي رافينيا تظهر استقبالهما لهدايا من منتجات نادي الوصل يتقدمها قميص "الإمبراطور" المتوج في الموسم الماضي بثنائية دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة.

وأظهرت الصور إعجاب الثنائي بقميص النادي الإماراتي والهدايا التي حصلوا عليها.

يذكر أن جمال ورافينيا اللذان قادا برشلونة أخيراً للفوز على برباعية نظيفة في الجولة الـ11 من ، يستعدان لخوض مباراة مهمة في "الليغا" أمام اسبانيول غداً الأحد الساعة 19:15 بتوقيت الإمارات.

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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