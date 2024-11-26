صباح الجزائري تعايد شقيقتها سامية الجزائري في يوم ملادها بهذه الكلمات المميزة

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الممثلة السورية صباح الجزائري شقيقتها الممثلة السورية سامية الجزائري بيوم ميلادها من خلال صورة تجمعهما، قامت بإعادة نشرها عبر حسابها الخاص، و التي كانت قد علقت عليها بالقول: "انتِ الذكريات الحلوة وست الحبايب وست الكلّ.

.العمر كلو حبيبتي وإختي وإمّي..لا قبلك ولا بعدك..ما بتتكرري".

و في وقت سابق، إحتفلت الممثلة السورية صباح الجزائري بعيد ميلاد إبنتها الممثلة اللبنانية رشا التقي بمجموعة صور لها عندما كانت لا تزال طفلة.

وشاركت صباح الجزائري الجمهور الصور عبر خاصية القصص القصيرة، وعلقت عليها قائلة: "كل عام وأنتِ حبي الأول، ويخلي لي هالضحكة وهالقلب"، وشارك شقيقها كريم صورة أيضًا من الطفولة جمعته بشقيقته رشا، وعلق عليها: "كل عام وأنتِ بخير.. أحبك".

