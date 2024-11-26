شكرا لقرائتكم مرحلة برد الانصراف تبدأ بعد شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد الخبير في الفلك والطقس الدكتور خالد الزعاق، أن مرحلة برد الانصراف تبدأ بعد شهر، وسنعيش فيها أطول ساعات الليل وأقصر ساعات النهار في السنة.

مرحلة برد الانصراف

وتابع الزعاق عبر منصة إكس أنه بعد شهر تقريبًا تصل الشمس إلى مدار الجدي، وهي مرحلة برد الانصراف، الذي يقال فيه “لا برد إلا بعد الانصراف”، أي بعد أن تنصرف الشمس من الجهة الجنوبية إلى الجهة الشمالية، وحينها سنعيش أطول ليالٍ وأقصر أنهُر في السنة.

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وأضاف: في هذا التوقيت يبدأ النهار يأخذ حصته من الليل، فما زال الليل يزيد على حساب النهار في المناطق الشمالية من خط الاستواء، أما سكان المناطق الجنوبية من خط الاستواء فهم يعيشون عكسنا؛ يعيشون الآن في الصيف.