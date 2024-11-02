الامارات | مؤنس دبور يؤم لاعبي شباب الأهلي في صلاة جماعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر لاعب شباب الأهلي مؤنس دبور يؤم بالمصلين من اللاعبين والعاملين في نادي شباب الأهلي خلال صلاة الجماعة، وذلك قبل إحدى تدريبات الفريق استعداداً لمواجهة الكويت الكويتي في الجولة الرابعة من "دوري أبطال آسيا 2".

ومن المقرر أن تغادر بعثة شباب الأهلي إلى الكويت، الإثنين، لخوض مباراة الجولة الرابعة من البطولة الآسيوية المقررة الأربعاء.

يذكر أن شباب الأهلي فاز على الكويت الكويتي بنتيجة 4-1 في الجولة الثالثة ليتصدر ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط.