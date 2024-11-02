"حماس" نفت ما نسبته إحدى الصحف إلى مصدر بالحركة حول مصير محمد الضيف

نفت حركة حماس ما نسبته إحدى الصحف العربية إلى ما قالت إنه مصدر في الحركة، حول مصير قائد كتائب القسام محمد الضيف.

وجددت دعوتها في بيان لكافة وسائل الإعلام، إلى "تحرّي الدقة والمصداقية والمهنية".