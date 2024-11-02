زار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض مركز السّلامة الأهلي التابع لجمعية النهضة الخيريّة الإسلاميّة في جبيل، حيث كان في استقباله إمام مسجد جبيل الشيخ غسان اللقيس، في حضور قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري، مخاتير المدينة جورج حبيب وأديب صليبا وعماد ملحمة، عضو بلدية جبيل الدّكتور خالد اللقيس وفاعليات.
وشرح اللقيس عمل المركز والصعوبات التي يواجهها، معتبراً أن "المطلوب منّا في هذه الظروف أن نتحلّى بأعلى درجات الوحدة الوطنية لنحافظ على البلد".
بدوره تحدّث الأبيض عن واقع القطاع الصحي نتيجة كثافة النزوح، مشيراً إلى أن "المستشفيات تحاول تلبية كل الحالات التي تصلها".
كانت هذه تفاصيل خبر الأبيض زار مركز السّلامة الأهلي في جبيل: المستشفيات تحاول تلبية كل الحالات التي تصلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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