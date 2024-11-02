الامارات | "براند دبي" يصدر دليلاً خاصاً بالاحتفالات الوطنية و30 يوماً من الفعاليات المميزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي دليلاً تفاعلياً جديداً لأبرز الفعاليات التي تنظمها دبي خلال هذا الشهر ن وذلك تزامناً مع يوم العلم والاحتفالات الوطنية وحملة #زايدوراشد، حيث يتضمن الدليل مجموعة الاحتفالات الوطنية التي ستعم المباني الرئيسية ومراكز التسوق والمعالم الرئيسية لإمارة دبي على مدار 30 يوماً من الاحتفالات الوطنية.

وأكدت شيماء السويدي، مديرة براند دبي أن الدليل يُعد جزءاً من سلسلة مبادرات أطلقها براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بهدف تسليط الضوء على فعاليات دبي المتنوعة وتجاربها الفريدة على مدار العام، مشيرة إلى أن شهر نوفمبر سيتخلله العديد من الفعاليات المميزة والتي تنظم بالتزامن مع يوم العلم والاحتفالات الوطنية وحملة #زايدوراشد التي أطلقها براند دبي للاحتفاء بقامتين وطنيتين وإنجازاتهما في سبيل الوطن، وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، بهدف إبراز المظاهر الاحتفالية التي تتزين بها الإمارة خلال احتفالات دولة الإمارات بـ«يوم العلم» و«عيد الاتحاد» الـ53، وذلك تحت مظلة واحدة تجمع مختلف المبادرات والفعاليات التي تقدمها الهيئات والمؤسسات، بما يضمن أعلى مستويات التنسيق، ويكفل تسليط الضوء على المشهد الاحتفالي في دبي.

تجارب مميزة

وتقديراً لعَلَم دولة الإمارات وما يرمز له من قيم ومعانٍ وطنية، ستحتفي (#حديقة_الأعلام) هذا العام باسمين عزيزين على قلب كل إماراتي، عرفاناً بالجميل وإحياءً لذكراهما وما قدماه من جهود في سبيل قيام اتحاد دولة الإمارات، وتشهد الحديقة الواقعة على شاطئ أم سقيم 2 أجواءً احتفالية بما تتزين به من أعلام يحرص الزوار على زيارتها وأن يكونوا جزءً من الاحتفالات الوطنية والتقاط الصور التذكارية بين أعلام دولة الإمارات.

وتهدف حملة #زايدوراشد، إلى إبراز المظاهر الاحتفالية التي تتزين بها إمارة دبي، تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بـ«يوم العلم» و«عيد الاتحاد» الـ53، وذلك تحت مظلة واحدة تجمع مختلف المبادرات والفعاليات التي تقدمها 16 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، بما يضمن أعلى مستويات التنسيق، ويكفل تسليط الضوء على المشهد الاحتفالي الوطني في دبي على مدار شهر كامل من الثالث من نوفمبر وإلى الثاني من ديسمبر المقبل.

ويمكن للجمهور الاطلاع على الدليل باللغتين الإنجليزية والعربية عبر الرابط التالي:

https://dubaidestinations.ae/-/media/2024/november/02-11/01/national-month-festivities.pdf