شكرا لقرائتكم خبر عن يتناول عدة محاور.. وزير الإعلام يرعى ملتقى المسؤولية المجتمعية 20 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يرعى وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري ملتقى المسؤولية المجتمعية الثاني تحت شعار "الإعلام واقع ومسؤولية".

وتنظمه جمعية المسؤولية المجتمعية يومي الأربعاء والخميس 18 و19 جمادى الأول 1446 الموافق 20 - 21 نوفمبر 2024 بالرياض. ملتقى المسؤولية المجتمعية الثاني وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية سعود بن حسين السبيعي، أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على جهود المسؤولية الاجتماعية للإعلام بوسائله المختلفة التقليدية والحديثة في القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية.

بالإضافة إلى تحديد الاستراتيجيات المستخدمة في وسائل الإعلام للمسؤولية الاجتماعية، وإبراز تجارب حية لوسائل الإعلام في مجال المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز دور وسائل الإعلام في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وكذلك تحديد المعوقات والتحديات التي تواجه وسائل الإعلام في مجال المسؤولية الاجتماعية. عدة محاور وأشار إلى أن الملتقى يستعرض عدة محاور، منها اللوائح والتشريعات والسياسة الإعلامية وقانون النشر والمطبوعات، وإستراتيجيات الإعلام للمسؤولية الاجتماعية، والصحافة الأدوار والمهام لتعزيز المسؤولية الاجتماعية، والإذاعة والتلفزيون والمسؤولية الاجتماعية.

أيضا يستعرض التواصل الاجتماعي دوره كمنصات إعلامية في صناعة محتوى يعزز أهمية المسؤولية الاجتماعية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين الأكاديميين والمهنيين في مجالات الإعلام والمسؤولية المجتمعية.

ويأتي ذلك لمناقشة موضوعات هذه المحاور وتشخيص الوضع الراهن والتجارب والإنجازات والتحديات والرؤى المستقبلية, ويصاحب الملتقى تدشين (بودكاست المسؤولية الاجتماعية ) بالمشاركة مع مجموعة إم بي سي.

وقدمت صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لجمعية المسؤولية المجتمعية شكرها وتقديرها لوزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري، لموافقته على رعاية وحضور هذا الملتقى بحضور عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين والمهتمين, داعية الله أن يوفق القائمين على الملتقى ويحقق النجاح للوصول إلى أهدافه المنشودة.

