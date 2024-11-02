محمّد هنيدي يحتفل بخطوبة ابنته بحضور الأهل والأصدقاء

احتفل الممثّل المصريّ، محمّد هنيدي، بخطوبة ابنته، فريدة، بحضور الأهل والأصدقاء المقرّبين.

أحيا الحفل الفنّان أوكا، الذي شاركه “هنيدي” الغناء على المسرح، كما تشاركا الرّقصة التي قدّمها “هنيدي”، على أغنية “هابا هابا”، من فيلم “الإنس والنّمس” وسط أجواء عامرة بالفرح والسّعادة.

نذكر ان “هنيدي”، لديه ثلاثة أبناء هم فاطمة، فريدة وأحمد.

على الصعيد الفنّي، من المقرّر ان يشارك محمّد هنيدي في موسم رمضان من خلال مسلسل بعنوان موقّت وهو “عم قنديل”.

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كما صوّر فيلمه الجديد “الإسترليني”، برعاية الهئية العامّة للتّرفيه في السّعوديّة، تحت إشراف المخرج حسين المنباوي.