انت الان تتابع خبر السامرائي يؤكد ضرورة الاحتكام للمواقف المتوازنة التي يتبناها المجمع الفقهي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "السامرائي استقبل وفداً رفيعاً من المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء، حيث ناقش اللقاء أهم القضايا والمستجدات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، بما في ذلك العدوان الصهيوني على غزة ولبنان وجهود نصرة القضية الفلسطينية".وأشاد السامرائي، بحسب البيان، بـ"الدور المهم الذي يضطلع به المجمع بوصفه المرجعية المؤسسية لسنة العراق، وعلى رأسه كبير العلماء الشيخ أحمد حسن الطه".

وأكد الجانبان، وفقاً للبيان، على "ضرورة الاحتكام إلى المواقف والآراء الفقهية المتوازنة والإسهامات التشريعية التي يتبناها المجمع الفقهي لكبار العلماء، بما يسهم في تعزيز الوحدة والاستقرار داخل المجتمع العراقي"، فيما حضر اللقاء عدد من نواب وقيادات تحالف العزم".

