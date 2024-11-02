"يديعوت أحرونوت": اعتراض مسيرة غرب تل أبيب والجيش يحقق لمعرفة مصدر إطلاقها

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن "اعتراض مسيرة غرب تل أبيب والجيش يحقق لمعرفة مصدر إطلاقها". كذلك لفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الى أننا "اعترضنا جسما جويا في البحر الأبيض المتوسط قبل وصوله الأراضي الإسرائيلية".

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