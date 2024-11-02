شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات إسبانيا.. إنقاذ سيدة حوصرت في السيارة 3 أيام بجانب جثة والان نبدء بالتفاصيل

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فيضانات إسبانيا

الدمام - شريف احمد - بعد ثلاثة أيام من الفياضانات المدمرة التي اجتاحت إسبانيا، تمكنت قوات الطوارىء في منطقة فالنسيا التي تضررت بشدة، من إنقاذ سيدة محاصرة داخل سيارة بجانب جثة شقيقة زوجها.ونشرت الشرطة في بلدية مونكادا مقطع فيديو على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، يظهر رئيس الدفاع المدني في فالنسيا مارتين بيريز، وهو يعلن نبأ إنقاذ السيدة للعاملين وسط تصفيق من جانبهم.وأفادت وكالة الصحافة الأوروبية نقلا عن صحيفة لاس بروفينسياس المحلية بأن السيدة حوصرت في السيارة في بلدية بينيتوسر جنوب مدينة فالنسيا لمدة ثلاثة أيام إلى جانب جثة شقيقة زوجها.وسمع عمال الإغاثة صراخ السيدة وهم يسحبون السيارات العالقة في نفق، وخضعت للفحص الطبي، ولكن لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل الأخرى بشأن حالتها.ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الحكومة الإسبانية، لقى 211 شخصا حتفهم في العواصف الشديدة يوم الثلاثاء الماضي، معظمهم في منطقة فالنسيا.