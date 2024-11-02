شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة الاتصالات" تفوز بجائزتي "MarCom" الإبداعية العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فازت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بجائزة بلاتينية وأخرى ذهبية من جوائز مسابقة MarCom الإبداعية العالمية للعام الجاري 2024.

جاء ذلك من خلال تحقيق تصميم التقرير السنوي للاستدامة في قطاع الاتصالات والفضاء والتقنية بالمملكة الجائزة البلاتينية. جوائز هيئة الاتصالات فيما حصد الفيديو المعزز بالذكاء الاصطناعي عن "التقنية من أجل الإنسان واستدامة الأرض" الجائزة الذهبية.

وتوجت الهيئة بالجائزتين عقب منافسة أكثر من 6500 مشارك من مختلف أنحاء العالم. جوائز MarCom وتمنح جوائز MarCom للمشاريع المتميزة في الاتصال والتسويق، وتدار من قبل جمعية محترفي التسويق والاتصال AMCP العالمية.

وتعد من بين أهم الجوائز الدولية المتخصصة، فيما تمثل الجوائز تكريمًا للمشاريع المتميزة في المجال.