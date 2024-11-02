الامارات | أحمد بن سعيد: 20 عاماً مرت على رحيل الشيخ زايد وما زلنا ننهل من معين حكمته

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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن سعيد: 20 عاماً مرت على رحيل الشيخ زايد وما زلنا ننهل من معين حكمته والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في تغريدة على منصة "إكس": "20 عاماً مرت على رحيله وما زلنا ننهل من معين حكمته ونتعلم من مآثره. رحم الله الشيخ زايد بن سلطان وطيّب ثراه، وجعل مثواه الفردوس الأعلى".
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