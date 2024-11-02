الابيض بعد جولته في الشمال: لقاء النازحين امر اساسي لنعرف ما يمكن ان نقوم به

تفقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض، في سياق جولته في طرابلس والشمال، مركز فندق معرض رشيد كرامي الدولي للاطلاع على أوضاع النازحين.

وتحدث الوزير الابيض الى "الوكالة الوطنيه للاعلام" في ختام جولته في محافظة الشمال وقال: "نحن قمنا بجولة شملت زغرتا وطرابلس، استهليناها في طرابلس من المستشفى الحكومي، والتقينا خلال الاجتماع ممثلي المستشفيات الحكومية، وتحدثنا عن كيفية عمل المستشفيات الحكومية لجهه تلبية احتياجات النازحين وكيف يمكن ان نساعدهم خاصة ما يتعلق بالخدمات الطبية. وتحدثنا ايضا عن خدمات محددة كخدمات الطوارئ او الخدمات الاخرى ذات الصلة بكيفية التعاطي مع النازح لدى وصوله الى مراكز الطوارئ في المستشفيات الحكومية او في حال كان قد حول كحالة صحية من مراكز الرعاية الأولية".

وقال: "بالنسبه لنا لقاء اخوتنا النازحين امر اساسي وهذا واجبنا كمسؤولين ان نكون على مسافة قريبة من الناس، بمعنى ان نكون على تواصل دائم ولنعرف ما يمكن ان نقوم به. المحطة الأخيرة في مبنى مستشفى اورنج ناسو كانت مع ممثلي مؤسسات الرعاية الأولية، هذه المؤسسات التي تقدم في النهاية ردة الفعل الأساسية للنازحين خاصة في مراكز الايواء فهم يجولون على المراكز ويوفرون الأدوية اللازمة ويلبون الاحتياجات الممكنة. ونحن من جهتنا اطلعنا الحاضرين على المشاريع التي تنفذها الوزارة على سبيل المثال الخط الصحي الطبي الذي سنعمل به قريبا وايضا التغطية في الطوارئ وايضا اليات العمل. واستمعنا منهم ايضا الى مشاكل تتعلق بالصحة النفسية والعقلية بما يتعلق ببعض الأدوية الخاصة وبما يتعلق بالناس الذين قد يكون عندهم احتياجات خاصة وهذه الشريحة تشكل تحديات بالنسبة لنا".

وختم الوزير الابيض قائلا: "الفكرة باختصار انها جولة في منطقة تحتضن عددا كبيرا من النازحين وهناك مؤسسات تقوم بواجبها الكبير وهم مشكورون على ذلك، وننوه في هذا المجال بالجهد الذي يبذله اهلنا في الشمال، و ايضا مسؤولية بالنسبة لنا ان نستمع كمسؤولين الى مختلف القوى المعنية للاطلاع على الثغرات".