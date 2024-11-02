ابي المنى: ندين العدوان الاسرائيليّ ونتضامن مع النازحين ولا نقبل بأي خلل أمنيّ

أكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي ابي المنى، في اللقاء الدرزي في بعذران، أن "قرارنا توحيديّ بامتياز الحياد عن كل ما يفرّق إن كان على الصعيد الداخليّ في الطائفة أم على صعيد الوطن".
وقال: "ندين العدوان الاسرائيليّ ونتضامن مع النازحين ولا نقبل بأي خلل أمنيّ ونتعاون مع الجيش وقوى الامن لتأمين الاستقرار ونحذّر من المتاجرة بالأراضي والبيوت في هذه الفترة".
واضاف: "نطالب المجتمع الدوليّ والمسؤولين بالضغط لوقف إطلاق النار ونشر الجيش على الحدود".
وكان اللقاء الدرزي الجامع انعقد في خلوات القطالب في بعذران الشوف، بمشاركة قيادات الطائفة الروحية والسياسية منها الشيخ سامي أبي المنى، الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، الشيخ نصر الدين الدين الغريب، والمشايخ ووزراء ونواب الطائفة وأعضاء من المجلس المذهبي، للتشاور بخصوص التطورات والمستجدات الحالية واتخاذ المواقف المناسبة حيالها.
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