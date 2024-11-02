إعلام مصري: انطلاق اجتماعات لحركتي فتح وحماس في القاهرة بشأن قطاع غزة

أفادت قناة القاهرة نقلا عن مصدر أمني مسؤول، عن "انطلاق اجتماعات حركتي فتح وحماس بالقاهرة بشأن قطاع غزة من خلال لجنة الإسناد المجتمعي"، ونقلت عن مصدر مصري مطلع قوله إن "لقاء فتح وحماس في القاهرة يسعى لتحقيق الوحدة الفلسطينية وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة".
وذكر المصدر الأمني أن "حماس تتمسك بعدم تجزئة المفاوضات خوفا من تسليم الأسرى ثم عودة الجانب الإسرائيلي لإطلاق النار"، مضيفا "فتح وحماس لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية".
وأشار المصدر الأمني إلى "اتصالات مصرية مكثفة لحث الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة".
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