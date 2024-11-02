شمس البارودي بأول تعليق على رحيل زوجها حسن يوسف.. مؤثر للغاية

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة المصرية المعتزلة شمس البارودي رسالة مؤثرة ومطولة، بأول تعليق لها على رحيل زوجها الممثل المصري حسن يوسف.
وكتبت شمس بمنشور مطول عبر حسابها الخاص: "أحب الله وأشكره وأرضى بقضائه سبحانه، وعزائي أنها دنيا فانية، سنتركها حتمًا، كل في ميعاده، وحياتنا الحقيقية هناك، ولقاؤنا بالأحبة بإذن الله تعالى في جنات النعيم. حقًّا الفراق صعب بعد 52 عامًا، عشرة لرجل محب حنون طيب كريم زوج وحبيب، وعاشق يحتويني، وعمري 26 عامًا، وهو 38، أنضج مني عقلًا وخبرة، فيغرقني بحبه وعطائه واهتمامه بأدق التفاصيل التي تسعدني فيقدمها لي، فأستغني عن الدنيا به، فالحياة في كنفه أمن وأمان، وكأن الله وضعه في حياتي ليغير مجراها تمامًا. حبيبي يا حسن، أنت معي في كل سكنات حياتنا، لم ولن تفارقني يا حبيبي، وكما وعدتني في آخر حديث لنا، ممسك بيدي، تضمها لصدرك، وأنت على فراش مرضك، تطمئني، سنلتقي يا حبيبتي بإذن الله بركب التائبين العابدين، المتيمين بحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، في مستقر رحمته وبصدقك، لم تخلف معي وعدًا أبدًا، أحيا منتظرة لقائي بك، وبكل الأحبة في مستقر رحمة الله، وكرمه سبحانه. فراقك، ليس وداع يا حبيبي، بل وعد بلقاء المحب لحبيبه حمدًا لله".
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