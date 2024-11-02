أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أن "غارة العدو الإسرائيلي على غاليري سمعان أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد شخص وإصابة خمسة عشر شخصا بجروح من بينهم ستة احتاجوا الدخول إلى المستشفى للعلاج".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: شهيد و15 جريحا في حصيلة نهائية لغارة العدو الإسرائيلي على غاليري سمعان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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