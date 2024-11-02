"النشرة": حزب الله يبدأ مرحلة ميدانية جديدة.. هل تفرض على تل أبيب وقف الحرب؟

أظهرت عمليات "حزب الله" في الساعات الماضية وجود نقلة نوعية عبر استخدام مسيّرات وصواريخ تطال اماكن اسرائيلية حسّاسة. وببدو ان الحزب بدأ مرحلة ميدانية جديدة بعد نجاحه في التصدي للتوغلات العسكرية الاسرائيلية على الحدود الجنوبية، مما اضطر بالجيش الاسرائيلي إلى وقف محاولات التقدم نحو احياء بلدة الخيام والانسحاب من قرى أخرى.

وبحسب المعلومات، فإن "حزب الله" سيرفع من اعداد مسيراته وصواريخه، كلما زادت اسرائيل من ضرباتها الجوية التدميرية، في وقت تردّد ان الحزب يتعافى بعد النكسات التي أصابته في الأسابيع الماضية.

وقالت مصادر النشرة "إن الميدان وحده سيعيد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إلى التفاوض مع الاميركيين لتنفيذ القرار الدولي 1701، خصوصاً بعد انتهاء الاستحقاق الانتخابي الاميركي بعد ثلاثة ايام".