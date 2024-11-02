مودل روز هي "هارلي كوين" في هالوين لهذا العام.. هكذا أطلت

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت عارضة الأزياء السعودية المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية مودل روز، بعيد هالوين، مختارة هذا العام الظهور بلوك شخصية هارلي كوين الشهيرة، وإعتمد الملابس والماكياج الخاصة بها.



وقد شاركت مودل روز الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص، وثقت من خلالها إطلالتها هذه، وبدت شبيهة بالشخصية التي أدتها الفنانة العالمية ليدي غاغا هذا العالم في فيلم جوكر.

تحدثت عارضة الأزياء السعودية مودل روز عن تجربتها عملية تجميد البويضات، اذ قالت في مقطع فيديو على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "لما سويتها صرت أحس بأمان ماصرت أفكر متى أتزوج وأجيب بيبي".