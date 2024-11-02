القاهره - الخليج 365
مهنياً:لاتزال من الابراج المحظوظة جدا جدا هدايا فلكية نشاطك مليار اسبوع من ذهب اسبوع مهم جدا اسبوع سعيد وواعد وصحي تمارس خلاله سحرك وتجذب اليك المؤيدين والمحبين تبدو ارادتك خلاله قوية جدا وتحقق امنية غالية على قلبك لتنطلق واثقا نحو اجواء اكثر امانا وارتياحا تستمتع بالاجواء الايجابية التي تحيطك ويقدم لك الحظ الفرص السهلة ويتآمر على خصمك وعلى مختلف الظروف لمصلحتك مع وجود القمر في الثور يوم السبت فتفرح بجديد وتحقق امنية غالية على قلبك
عاطفياً: تغمرك السعادة ويطمئن قلبك مع انتقال الزهرة الى برج القوس الصديق الذي يجلب الحب والانسجام والمصالحة ويعزز فرص التقارب والتناغم مع الشريك والاولاد كما يحمل اليك الوضع العاطفي انعطافات جديدة ولقاءات جيدة وواعدة مع الاهل والاحبة الانسجام والروح المرحة. للعازب, يكون المناخ مناسب لتقارب القلوب ولطرد الهواجس والشكوك
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "العقرب" من السبت 02 تشرين الثاني إلى الجمعة 08 تشرين الثاني 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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