الموت يفجع ميلاد يوسف بوالده.. وهكذا نعاه

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل السوري ميلاد يوسف، الشهير بدور "عصام" في مسلسل "باب الحارة" وفاة والده كريم يوسف اليوم السبت الواقع فيه 2 تشرين الثاني 2024 في مكان إقامته في مدينة حمص، حيث ستقام مرايم العزاء.



ونعى ميلاد يوسف والده عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي وشارك الجمهور صورة للوالد الراحل، وعلق كاشفاً عن التفاصيل: " انتقل إلى الأخدار السماوية كريم أفريم حنا القس يوسف، والد الفنان السوري ميلاد يوسف وهو من أهالي مدينة ديريك (المالكية) مسقط رأسه".

وقد حقق يوسف شهرة واسعة في العالم العربي من خلال مسلسل باب الحارة الذي شارك بعدة أجزاء منه.