القاهره - الخليج 365
مهنياً: تتسارع الحظوظ هذا الاسبوع فتكون التحرّكات متنوّعة وستأخذك الى صفقات ناجحة ومثمرة يحيطك الفلك بالحيوية والحماسة لمتابعة المساعي وللتواصل مع المحيط كما يجعلك تتمتع بأفكار قوية وقدرة على المساومة في امور الشراكات المهنية والعاطفية وتحسم الامور لصالحك
عاطفياً: واخيرا ترتاح من تاثيرات كوكب الزهرة المعاكسة فتشعر بالامان مع وصول كوكب الحب الى برج القوس الصديق الذي يجعل الحظوظ العاطفية والعائلية الواعدة والرومنسية بانتظارك للعازب, سوف تفرح لانفراج كبير وتكون على موعد مع الحب والتناغم والمصالحة وحتى الزواج
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الثور" من السبت 02 تشرين الثاني إلى الجمعة 08 تشرين الثاني 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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