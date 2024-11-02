شمس البارودي ترثي حسن يوسف قبل ساعات من العزاء: منتظرة لقائي بك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 نوفمبر 2024 01:19 مساءً - وجهت الفنانة المعتزلة شمس البارودي رسالة رثاء مؤثرة إلى روح زوجها الفنان الراحل حسن يوسف، قبل ساعات قليلة من مراسم العزاء المقررة مساء اليوم السبت الموافق 2 نوفمبر.

وكتبت شمس البارودي عبر حسابها الرسمي على الفيس بوك: أحمد الله وأشكره وأرضي بقضائه سبحانه وعزائي أنها دنيا فانية سنتركها حتما كل في ميعاده وحياتنا الحقيقية هناك ولقائنا بالأحبة بإذن الله تعالى في جنات النعيم.

الفراق صعب بعد ٥٢ عاما عشرة لرجل محب وحنون

أضافت شمس البارودي: وحقا الفراق صعب بعد ٥٢ عاما عشرة لرجل محب حنون طيب كريم زوج وحبيب وعاشق يحتويني وعمرى ٢٦ عاما وهو ٣٨ انضج مني عقلا وخبره فيغرقني بحبه وعطاؤه واهتمامه بأدق التفاصيل التي تسعدني فيقدمها لي فاستغني عن الدنيا به.

وتابعت: الحياة في كنفه أمن وأمان وكأن الله وضعه في حياتي لغير مجراها تماما حبيبي يا حسن أنت معي في كل سكنات حياتنا لم ولن تفارقني يا حبيبي وكما وعدتني في آخر حديث لنا ممسك بيدي تضمها لصدرك وأنت على فراش مرضك تطمني سنلتقي يا حبيبتي بإذن الله بركب التائبين العابدين المتيمين بحب الله ورسوله في مستقر رحمته وبصدقك».

واختتمت: لم تخلف معي وعدا أبدا أحيا منتظرة لقائي بك وبكل الأحبة في مستقر رحمة الله وكرمه سبحانه ف فراقك ليس وداع يا حبيبي بل وعد بلقاء المحب لحبيبه حمدا لله.

موعد ومكان عزاء الفنان حسن يوسف

وأعلن عمر حسن يوسف عن موعد ومكان عزاء والده الفنان حسن يوسف، وكتب عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك: سوف تتقبل الأسرة العزاء في فقيدها الغالي المغفور له بإذن الله والدي الفنان حسن يوسف، يوم السبت الموافق 2 نوفمبر بمسجد عمر مكرم عقب صلاة المغرب.. ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم.

يذكر أن الفنانة شمس البارودي، أعلنت وفاة زوجها الفنان حسن يوسف صباح الثلاثاء 29 أكتوبر، عن عمر ناهز 90 عاما، وأكد محمد يوسف، وفاة شقيقه الفنان الكبير حسن يوسف، صباح اليوم الثلاثاء، حيث قال عبر حسابه على فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقى الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

وجاءت فاة الفنان القدير حسن يوسف بعد عام تقريبا من الحداد على وفاة ابنه الأصغر عبدالله، و10 شهور على إعلان اعتزاله التمثيل والتفرغ للعبادة.

مسيرة حسن يوسف

الفنان حسن يوسف أحد نجوم السينما المصرية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وشكل ثنائيا ذهبيا مع النجمة سعاد حسني للتعبير عن قضايا الجيل الجديد من الشباب وقتها.

اتجه حسن يوسف للإخراج في السبعينيات حيث أخرج عدة أفلام مثّل في بعضها وشاركت في بطولة معظمها زوجته شمس البارودي.

من أشهر الأعمال التي شارك فيها مثل فيلم الجبان والحب. كما قدم عدة أعمال تليفزيونية ومسرحية أشهرها دوره في مسلسل ليالي الحلمية ودوره في مسلسل إمام الدعاة عن قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

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