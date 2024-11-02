لماذا لم ترتبط أمينة خليل حتى الآن؟ الفنانة تكشف السبب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 نوفمبر 2024 02:50 مساءً - أمينة خليل واحدة من النجمات اللاتي يخطفن الأنظار بمجرد وجودها في أي فعالية فنية، وعلى مدار الدورة الماضية من مهرجان الجونة السينمائي الدولي أجرت أمينة العديد من اللقاءات المصورة على هامش المهرجان.

كشفت أمينة في أحد اللقاءات عن سبب رفضها لخوض تجربة الارتباط حتى الآن، وأكدت أنها لا تركز في هذا الأمر أبداً وتترك الأمر على الله، مشيرة إلى أن الحب وتأليف القلوب يأتي دون أي ترتيب، ووعدت الجمهور أنها بمجرد أن ترتدي الفستان الأبيض ستعلن الخبر للجمهور.

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يوم ميلاد أمينة خليل في مهرجان الجونة السينمائي

احتفلت الفنانةبيوم ميلادها على هامش فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي، وسط أجواء مبهجة مع أصدقائها وزملائها من الوسط الفني، الذين فاجأوها بالاحتفال بكعكة يوم الميلاد، وكان أبرزهم: نيللي كريم، بشرى، محمد فراج، حسين فهمي، وآخرين.

الجدير بالذكر أن أمينة خليل تشارك في مهرجان الجونة السينمائي ضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة مع الفنان المصري أمير المصري، الأردنية ركين سعد، المخرجة الفلبينية سام ماناسكا، المخرجة والممثلة الفلسطينية الفرنسية لينا سوالم.

أمينة خليل تنافس في رمضان 2025

من جهةٍ أخرى، تستعد أمينة خليل للمشاركة في مسلسل "لام شمسية"، الذي يناقش قضية مهمة شغلت الرأي العام في السنوات الماضية، ألا وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح القضية في إطار اجتماعي توعوي، وتجسدخلال أحداث العمل شخصية سيدة تعمل مُدرسة في إحدى المدارس الدولية، ومتزوجة من أحمد السعدني الذي كان متزوجاً قبلها، وانفصل عن زوجته، وتشهد علاقتهما العديد من المنحنيات التي تكشفها الحلقات.

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