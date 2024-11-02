لقطات من حفل محمد رمضان في ختام مهرجان الجونة السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 نوفمبر 2024 01:19 مساءً - أحيا الفنان محمد رمضان خلال الساعات الماضية حفلاً غنائياً مميزاً، وذلك ضمن فاعليات ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

حفل محمد رمضان

خطفالأنظار باستعراضات غنائية مميزة على المسرح، وقدم العديد من أغانيه الشهيرة التي يحبها الجمهور لعل أبرزها مافيا، أقوى كارت، وغيرها من الأغاني المميزة التي اشتهر بها على مدار مشواره الفني.

تألق رمضان خلال الحفل بإطلالتين، الأولى كانت عبارة عن بدلة من اللون اللبني الفاتح، والثانية كانت من اللون النبيتي الداكن، بالإضافة لبعض الأكسسوارات مثل النظارات المطرزة وغيرها.

مازح محمد رمضان رجل الأعمال سميح ساويرس ووجه له رسالة خلال الحفل، وأكد أنه يحمل طباعاً سويسريه جادة ولا يقبل التأخر في المواعيد.

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

مهرجان الجونة السينمائي

يُعد واحداً من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي، سعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي، كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزاً لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

وكان اللافت أنه في حفل الختام، قدم مهرجان الجونة السينمائي، تحية تكريماً لروح رموز السينما حسن يوسف ومصطفى فهمي، تقديراً لأثرهما المستمر على السينما المصرية والعالمية، وقدم التحية سيد رجب وسلوى محمد علي بالوقوف دقيقة حداداً على روحيهما.

حفل الختام من إخراج أحمد الجارحي وsenior producer رشا ناجح وproducer يحيى الغريب وتصميم إضاءة مازن المتجول وDESIGNER كريم الحيوان وart director كريم أسامة وتصميم ملابس غدير خالد وتصميم الرقصات ليلى غالب.

يمكنكم قراءة: شاهد توافد النجوم على ريد كاربت حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».