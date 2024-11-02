بعد أن خلعت الملكة كاميلا حذاءها وسارت بدونه.. أفراد من العائلات المالكة ساروا حفاة القدمين

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 نوفمبر 2024 01:19 مساءً - من المعروف أن أفراد العائلات المالكة يتبعون تقاليد صارمة في مظهرهم وكيف يبدون بدايةً من تسريحة الشعر، وحتى قدميهم. كل شيء محسوب بدقة عالية وبذوقٍ رفيع يناسب الملوك والملكات، الأمراء والأميرات بمختلف أعمارهم.

وفي الزيارة الأخيرة التي قام بها الملك تشارلز والملكة كاميلا لأستراليا، قدمت الملكة كاميلا نموذجاً رائعاً من حيث المظهر واختيار المجوهرات التي لا يشوبها شائبة، إلا أنها في إحدى الزيارات يبدو أنها أُرهقت ولم تستطع المشي بحذائها وخلعته، ومشيت حافية القدمين.

ولكن الملكة كاميلا لم تكن الأولى والوحيدة التي تخلع حذاءها وتسير حافية، فقد سبقها الكثير من أفراد العائلات المالكة، الذين سوف نستعرضهم لكم من خلال التقرير التالي.

الأميرة ألكسندرا

في عام 1961، زارت الأميرة ألكسندرا من كنت مدينة يانجون، المعروفة سابقاً باسم رانجون، في ميانمار، والتي كانت بورما في ذلك الوقت. خلال رحلتها، ذهبت إلى أحد المعابد حيث لم يُسمح بارتداء الأحذية والصنادل. وعندما خلعت الأميرة حذاءها، ذكرت صحيفة Daily Mail أنها قالت: "يا له من راحة في هذا الحر!"

الأميرة ديانا

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من المعروف عن الأميرة ديانا عفويتها وبُعدها عن التكلف في أي زيارة تقوم بها سواء ملكية أو خاصة، وفي أثناء مشاركتها في أحد سباقات الجري عام 1989، خلعت أميرة ويلز الراحلة حذاءها وبذلت قصارى جهدها في سباق الـ 80 ياردة.

ذكرت صحيفة الديلي ميل: "لقد تفوقت على صاحبة المركز الثاني، التي كانت ترتدي قميصاً أبيض وتنورة متطابقة، في السباق الأخير أمام إحدى الأمهات الأربعين الأخريات اللاتي حضرن السباق".

أيضاً في عام 1991، ظهرت روح المنافسة لديها مرة أخرى عندما شاركت في سباقات يوم الأمير هاري الرياضي. وكتبت صحيفة Daily Mail في ذلك الوقت: "كانت ترتدي ملابس السرعة- تنورة فضفاضة وقميصاً وقدمين حافيتين". وعلى الرغم من بذلها قصارى جهدها، فقد هُزمت الأميرة للعام الثاني على التوالي.

سارة فيرغسون

في عام 2010، سافرت سارة فيرغسون، دوقة يورك، في رحلة فاخرة إلى جزيرة سردينيا الإيطالية، وحضرت حفل يوم ميلاد قطب الفنادق السير سول كيرزنر الخامس والسبعين مع نعومي كامبل وتم تصويرها وهي تمشي حافية القدمين بينما كانت عارضة الأزياء ترتدي الصنادل.

الأميرة تشارلين من موناكو

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قبل أسابيع قليلة من زواجها من الأمير ألبرت من موناكو عام 2011، حضرت الأميرة تشارلين حفل JetSet لسباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في موناكو. وهناك، خلعت السبَّاحة الأولمبية السابقة حذاءها بينما ارتدت فستاناً كريمياً أنيقاً، ونسقته مع حقيبة يد صغيرة، وتركت شعرها منسدلاً بأسلوب أنيق وبسيط.

كيت ميدلتون

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في عام 2012، قام أمير وأميرة ويلز بجولة في جنوب المحيط الهادئ، بمناسبة اليوبيل الماسي نيابةً عن الملكة إليزابيث الراحلة. في الزيارة، خلعت كيت ميدلتون حذاءها والأمير ويليام أيضاً وسارا حفاة عبر تافانيبوبو في جزر سليمان، عبر الغابات. ولم يكن الزوجان غريبين عن المكان بدون أحذيتهما، حيث سار قرويون آخرون حفاة أيضاً.

ميغان ماركل

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أثناء زيارتها لروتوروا بنيوزيلندا، برفقة الأمير هاري في عام 2018، خلعت ميغان ماركل والأمير هاري حذاءهما عندما دخلت إلى Te Papaiouru Marae، كما هو معتاد في ثقافة الماوري.

زارا تيندال

في عام 2019، توجهت زارا تيندال مع زوجها مايك تيندال إلى الساحل الأسترالي إلى خليج بايرون، وهناك استمتعت بإجازة لمدة ثلاثة أيام مع زوجها، الذي شوهد وهو يحمل لوح ركوب الأمواج إلى الشاطئ، وتم رصدهما وهما حفاة القدمين.

صوفي، دوقة إدنبرة

في عام 2019، وفي أول زيارة رسمية لعضو من العائلة المالكة البريطانية إلى لبنان، قامت صوفي، بزيارة للاجئين السوريين النازحين. وأثناء زيارتها خيمة عائلة في وادي البقاع، خلعت حذاءها، وتفاعلت مع سيدرا البالغة من العمر ست سنوات وريم البالغة من العمر خمس سنوات أثناء الدردشة مع والدتهما أسماء البالغة من العمر 25 عاماً.

الأميرة آن

في يناير من هذا العام وبمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للعلاقات الدبلوماسية بين المملكة المتحدة وسريلانكا، خلعت الأميرة آن- التي كانت برفقة زوجها السير تيموثي لورانس- حذاءها أثناء جولتهما في سريلانكا.

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